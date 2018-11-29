Polis aracının çarptığı 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:44



29 Kasım 2018 Perşembe 16:44

Polis aracının çarptığı 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandıBOLU - Bolu'nun Gerede İlçesi'nde annesiyle birlikte yaralı bir kediyi eve götürürken polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım son yolculuğuna uğurlandı. Olay, 6 Kasım'da Bolu'nun Gerede İlçesi Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım, arkadaşlarıyla parkta besledikleri yavru kediyi evine götürmek istedi. Yavru kediyi parktan alan anne Sevgi Akyıldırım ve oğlu Ömer Akyıldırım'a, sürücüsü alkollü olduğu öğrenilen bir aracı kovalayan resmi polis otomobili hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan anne ve oğlu önce Gerede Devlet Hastanesi'ne, ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi'ne götürüldü.Kazada, anne Sevgi Akyıldırım hafif yaralanırken, 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım'ın tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olarak 22 gün boyunca yoğun bakımda kalan küçük çocuk dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Gerede'nin Yakakaya Köyü'ne götürülen Ömer Faruk Akyıldırım, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.