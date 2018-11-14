Polis
aracının radyatörünün ön kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı
SAMSUN - Samsun
'da sivil polis aracının ön panjuru ile radyatörü arasına sıkışarak yolculuk yapan kedi mahsur kaldığı yerden jandarma tarafından kurtarıldı. Olay, Samsun Adliyesi
savcılık otoparkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalar soğuk olduğu için üşüyünce Samsun Emniyet Müdürlüğü
önündeki otoparkta bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait sivil polis aracının ön panjur ile radyatör arasına giren kedi, emniyetten adliyeye kadar yolculuk yaptı. Otomobilde bulunan polis memuru araçtan indiğinde radyatör önündeki panjur arasında kediye fark edince çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada adliyede bulunan İlkadım
İlçe Jandarma
Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Aziz Çalış, kediyi mahsur kaldığı yerden eliyle çıkarttı. Jandarma aracına konulan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi
Hayvan Barınağına götürüldü.
Samsun,Jandarma,Polis
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:33