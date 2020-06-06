Polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

06.06.2020 02:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 02:16
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Umut Erkul'un (17) kullandığı plakasız motosiklet, Ahmet Bedevi Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi'nde polis aracıyla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Erkul, yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Erkul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapatılan cadde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber

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