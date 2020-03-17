Polis araçları dezenfekte edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis araçları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
17.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:23
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde polis araçları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine İnegöl Belediyesi şehrin tamamında bir dizi tedbir aldı. Toplu kullanım alanlarıyla başlayan dezenfekte çalışmaları dahilinde İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün polis araçları da dezenfekte edildi. Belediye ekipleri emniyet binası bahçesinde toplanan polis araçlarını ilaçladı. - BURSA
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine İnegöl Belediyesi şehrin tamamında bir dizi tedbir aldı. Toplu kullanım alanlarıyla başlayan dezenfekte çalışmaları dahilinde İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün polis araçları da dezenfekte edildi. Belediye ekipleri emniyet binası bahçesinde toplanan polis araçlarını ilaçladı. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Polis, Güncel
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