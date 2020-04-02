Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı

Kocaeli'de trafik polisleri ilçe girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

02.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı
Kocaeli 'de trafik polisleri ilçe girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Korona virüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak araç sürücülerine uyarılarda bulunuyor. İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı ve Derince ilçesi D-100 karayolunda oluşturan uygulama noktalarında trafik polisleri araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolculara korona virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anlatıp, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısında bulundu. Evde sıkıldığı için ya da zorunlu olmayan işlerini yapmak için evinden çıktığını söyleyen sürücülere de uyarılarda bulunan ekipler, yolcu taşıma araçlarında da kapasite kuralı gereğince kontroller yaptı.

"İnsanlar tur atmak için evden çıkıyor"

Polis ekiplerinin uyarılarda bulunduğu sürücülerden Cihan Mutlu, işi nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "İşimiz için çıkmamız gerekiyor. Mart ayı faturalarımızı muhasebeciye ulaştırmam gerekiyordu. Önlemlerimizi aldık. İş yerimizde çalışan arkadaşlarımız maskelerini takıyor. Şu anda ben de aracımda kendi steril ortamımı oluşturduğum için maskemi çıkarttım. Özellikle her yere girdiğimde, çıktığımda kolonyayla ellerimi yıkıyorum. Ben mecburum çıkmaya. İnsanlar tur atmak için evden çıkıyor. Bu insanlar bu kontrolleri bilmedikleri için bu durum trafiğin şişmesine neden oldu. İnsanları evde tutmaya zorluyoruz. Artık evde televizyon izlemekten sıkıldılar, güzel programlar yapılsın. İnsanlar en azından izleyecek güzel şeyler bulsun. Ben bakıyorum izleyecek hiçbir şey yok. İnsanlar tabii ki kendilerini dışarı atar" dedi. - KOCAELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Emniyeti, Kocaeli, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:20: Günün Özeti - Haber 18:20: Borsa günü yükselişle tamamladı - Haber 18:20: AK Parti İl Başkanları video konferansta Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haber 18:20: İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (2) - Haber 18:20: Konya'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber