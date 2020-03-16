Polis araçlarına korona virüsü tedbiri
Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis araçları korona virüsü tehlikesine karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.
16.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:27
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde polis araçları korona virüsü tehlikesine karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Korona virüsüne karşı devlet kurumlarında alınan önlemler artarak devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilaçlama çalışması yaptı.
İlk olarak Emniyet Müdürlüğü binasında yapılan çalışmada, binanın içerisi, kapı araları ve ulaşılması zor yerlere kadar ilaçlama yapıldı. Ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunan araçların tamamı detaylı şekilde ilaçlandı.
İlacın hem olası virüsü öldürdüğü hem de bir süre koruma sağladığı dile getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, kamu kurumlarını ilaçlama çalışmalarına devam edileceği bildirildi. - BURSA
Korona virüsüne karşı devlet kurumlarında alınan önlemler artarak devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilaçlama çalışması yaptı.
İlk olarak Emniyet Müdürlüğü binasında yapılan çalışmada, binanın içerisi, kapı araları ve ulaşılması zor yerlere kadar ilaçlama yapıldı. Ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunan araçların tamamı detaylı şekilde ilaçlandı.
İlacın hem olası virüsü öldürdüğü hem de bir süre koruma sağladığı dile getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, kamu kurumlarını ilaçlama çalışmalarına devam edileceği bildirildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Bursa, Polis, Güncel
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