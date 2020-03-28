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Polis, araçlarındaki "Evde kalın" yazısıyla vatandaşları uyardı

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araçlarının tepe lambalarına "Evde kalın" yazısının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek, vatandaşları uyardı.

28.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:23
Samsun 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araçlarının tepe lambalarına "Evde kalın" yazısının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek, vatandaşları uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak, sürücülere salgına karşı daha duyarlı olmaları ve evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.
Araçlarının tepe lambalarına "Evde kalın" yazısının yer aldığı ışıklı tabela yerleştiren ekipler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların, 112 ve 155 numaralı hatlardan Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabileceğini hatırlattı.
Sürücüler ise gerekli tedbirleri aldıklarını ve zorunlu nedenlerle yola çıktıklarını kaydetti.
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Polis, araçlarındaki ’Evde kalın’ yazısıyla vatandaşları uyardı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, Güncel

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Polis, araçlarındaki "Evde kalın" yazısıyla vatandaşları uyardı

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