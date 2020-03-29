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Polis araçlarının tepe lambalarında "Evde kal" uyarısı

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araçların tepe lambalarına "Evde kal" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek sürücüleri uyardı.

29.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:32
Polis araçlarının tepe lambalarında
Kars 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araçların tepe lambalarına "Evde kal" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek sürücüleri uyardı.
Kars Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Kars-Ardahan kara yolundaki uygulama noktasında görevli ekipler, salgına karşı duyarlılığı artırmak, insanların evde kalmalarını sağlamak amacıyla tepe lambalarına "Evde kal" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirdi.
Sürücü ve yolcuları salgın konusunda bilgilendiren ekipler, alınan önlemler kapsamında evden çıkmamalarını istedi.
Belediye anons merkezinden de acil ihtiyaç olmadığı müddetçe evde kalınması anonsu yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kars, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Polis araçlarının tepe lambalarında 'Evde kal' uyarısı - Haberler

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