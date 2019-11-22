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Polis aranan 13 kişiyi yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 13 kişiyi yakaladı.

22.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:47Polis aranan 13 kişiyi yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 13 kişiyi yakaladı.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan ilçesinde 3, Ayvalık ilçesinde 2, Gömeç ilçesinde 1, Balıkesir Merkezde 7 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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