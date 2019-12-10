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Polis atıyla birlikte evcil hayvan dükkanını teftiş etti

Polis atıyla birlikte evcil hayvan dükkanını teftiş ettiVIDEO YOKABD, (DHA)- ABD'nin Louisiana eyaletinde atlı polis evcil hayvan dükkanını atıyla birlikte teftiş etti.

10.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:04
atıyla birlikte evcil hayvan dükkanını teftiş etti
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ABD, (DHA)- ABD'nin Louisiana eyaletinde atlı polis evcil hayvan dükkanını atıyla birlikte teftiş etti.
Louisiana eyaleti Slidell kenti polis teşkilatına bağlı atlı polis memuru Robert 'Mongo' Crowell ve atı Misfit evcil hayvan dükkanını teftişe gitti. Dükkanı atıyla birlikte teftiş eden polis memuru yaklaşan Noel Tatili için dükkanları denetlediklerini belirtti. Ayrıca evcil hayvan dükkanına bütün hayvanların tasmaları olması halinde girebileceğini ifade etti.
Polis atıyla birlikte evcil hayvan dükkanını teftiş etti

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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