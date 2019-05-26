13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu

13 yaşındaki Y.E. polis babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonucu tabancadan çıkan mermi, 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Melih E'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Burdur Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.E. nöbet sonrası Isparta Halıkent Mahallesi'ndeki evine döndü. Evde bulunan 13 yaşındaki Y.E. babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Melih E'ye isabet etti.

POLİS BABA SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Silah sesini duyan baba, küçük oğlunun vurulduğunu fark ederek 112 Acil Servisi aradı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ahmet Melih E'nin cenazesi, Halıkent Camisi'nde kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA