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Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi

Adana'da trafik polisleri ceza yazıp 30 gün bağladıkları okul servisindeki öğrencileri başka araçla okullarına götürdü.

05.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:34Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi
'da trafik polisleri ceza yazıp 30 gün bağladıkları okul servisindeki öğrencileri başka araçla okullarına götürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları rutin denetimde 01 S 2506 plakalı okul servisini durdurdu. Şoförün ve aracın eksik evraklarla yolculuk yaptığını fark eden ekipler, şoföre 2 bin 473 lira para cezası yazıp, servisi de 30 gün bağladı. Servisteki öğrencileri de mağdur etmeyen ekipler, başka bir araç ayarlayıp öğrencileri okullarına kadar ulaştırdı. - ADANA

Tarsus, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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