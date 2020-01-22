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Polis Balıkesir'de 15 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.

22.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:17Polis Balıkesir'de 15 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il geneli yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 15 kişiyi Erdek, Sındırgı, Burhaniye, Edremit, Gönen, Ayvalık ilçesi ve Balıkesir İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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