Haberler» 3. Sayfa» Haber

Polis Balıkesir'de Huzur ve Trafik uygulaması yaptı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Balıkesir İl genelinde "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi.

10.08.2019 10:11 Polis Balıkesir'de Huzur ve Trafik uygulaması yaptı
Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Balıkesir İl genelinde "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulama esnasında 2 bin 33 araç denetlenirken, 214 araca 107 bin 596 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 37 polis ekibi 67 personel ile Türkiye Huzur ve Trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 2 bin 33 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, kusurlu görülen 214 araç ve sürücüsüne,107 bin 596 lira İdari Para Cezası uygulanırken, 57 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak arandı ve vatandaşların GBT sorgusu yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Polis, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:11   Polis Balıkesir'de Huzur ve Trafik uygulaması yaptı
10:11   Ham petrol hırsızı suçüstü yakalandı
10:09   Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 112 şüpheli yakalandı
10:09   İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
10:09   Pusu kurup amcasının oğlunu öldüren şahıs 3 gün sonra yakalandı
10:05   Antalya'da 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:02   İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı