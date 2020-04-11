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Polis, banyoda mahsur kalan yaşlı kadının yardımına balkondan yetişti

Antalya'da girdiği banyoda ayağının kayması sonucu düşüp mahsur kalan 84 yaşındaki yaşlı kadını polis itfaiye yardımıyla balkondan girerek kurtardı.

11.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:31
Polis, banyoda mahsur kalan yaşlı kadının yardımına balkondan yetişti
Antalya 'da girdiği banyoda ayağının kayması sonucu düşüp mahsur kalan 84 yaşındaki yaşlı kadını polis itfaiye yardımıyla balkondan girerek kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.45 sırasında Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 84 yaşındaki Münire Çimen, banyoya gittiği esnada ayağı kayıp düştü. Ayağında incinme olan ve yerinden kalkamayan yaşlı kadın, yanında bulunan telefonla alt komşusundan yardım istedi. Komşular kendilerinde anahtar olmasına rağmen, kapının üzerinde anahtar olması nedeniyle içeri giremedi. Bunun üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen poliste içeri giremeyince itfaiyeden destek istendi. İtfaiyenin merdiveniyle balkondan daireye giren polis, kapıyı açtı. Sağlık ekipleri ve polis tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Çimen, odasına alındı. Kontrolü yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiyenin çalışmasını evlerdeki kalabalık meraklı gözlerle izledi.

"Sağlığım iyi"

Sağlık durumu iyi olan Münire Çimen, "Ayağım kaydı banyonun içinde düştüm. Bir yerim ağrımıyor. Komşumu aradım alttaki, sonra beni kaldırdılar. Benim hiçbir şeyim yok gayet iyiyim."dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Antalya, Polis, 3. Sayfa
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