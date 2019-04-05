05 Nisan 2019, 01:01
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Polis Barikatını Aşamayan Minibüste 21 Kaçak Yakalandı

Polis barikatını aşamayan minibüste 21 kaçak yakalandıTEKİRDAĞ - Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kaçakların bulunduğu minibüs, polisin kovalamacası sonrası Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı.

Polis barikatını aşamayan minibüste 21 kaçak yakalandı

TEKİRDAĞ - Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kaçakların bulunduğu minibüs, polisin kovalamacası sonrası Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı.
Hayrabolu'dan takibe alınan 34 KF 2848 plakalı panelvan minibüs, Malkara istikametine geldiği bilgisi üzerine polis ekipleri ilçe girişinde önlem aldı. K.B'nin kullandığı minibüs, polis barikatını aşamadı. Durdurulan minibüste, 12 Pakistan ve 9 Bangladeş uyruklu kaçak yakalandı. 21 kaçak ve minibüs şoförü K.B. karakola götürüldü.
Yabancı uyruklu şahısların, yasa dışı yollardan Türkiye sınırını geçerek, Avrupa'ya gitmeyi planladığı ifade edildi.
Kaçakların emniyetteki işlemleri sürüyor. Malkara, Polis, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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