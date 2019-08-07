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Polis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da polisin operasyon düzenlediği evde bazaya saklanmış iki kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

07.08.2019 15:24 Polis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da polisin operasyon düzenlediği evde bazaya saklanmış iki kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.S. ve K.E'nin evine baskın yaptı.
Polis, bir yatağın altındaki bazada iki kilogram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar ile tabanca, tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 500 lira buldu.
Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ekiplerin bazadaki uyuşturucuyu bulması polis kamerasınca görüntülendi.

Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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