Polis baskınında kardeşlerden biri intihara kalkıştı diğeri yakalandı

Polis baskınında kardeşlerden biri intihara kalkıştı diğeri yakalandıİZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekipleri hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalama kararı bulunan Serkan Cengiz'in kiraladığı aparta operasyon yaptı.

27.05.2020 02:26 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:31
Polis baskınında kardeşlerden biri intihara kalkıştı diğeri yakalandı
İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekipleri hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalama kararı bulunan Serkan Cengiz'in kiraladığı aparta operasyon yaptı. Kayıt yaptırdıktan sonra ayrılan Serkan Cengiz, döndüğü sırada baskın yapan polis tarafından yakalanırken, apartta bulunan kardeşi Volkan C. ise pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Volkan C. hastaneye kaldırılırken, iki kardeşin kaldıkları odada ve otomobilde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Olay saat 23.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 20512 sokakta bulunan bir apartta meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Serkan Cengiz'in, kardeşi ile birlikte kiraladıkları apartta kaldığını saptadı. Hemen harekete geçen polis, düzenlediği operasyonla apartın çevresini kuşatarak içeridekilere teslim ol çağrısında bulundu. Odada bulunan Volkan C., polise direnerek pompalı tüfekle bir el ateş açtı. Kısa süre sonra iki kardeşin kiraladığı apart daireden bir el daha ateş açıldı. Bunun üzerine operasyon yapan polis odaya girdiğinde Serkan Cengiz'in kardeşi Volkan C.'nin pompalı tüfekle yüzüne ateş açarak intihara kalkıştığı anlaşıldı.
ARANAN ŞÜPHEİLİ APARTA DÖNDÜĞÜNDE YAKALANDI
Polis ekipleri ağır yaralı olduğu anlaşılan Volkan C. için olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Bu sırada kayıt yaptırdıktan sonra ayrıldığı anlaşılan Serkan Cengiz ise aparta geldiğinde polislerle karşılaştı. Kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Volkan C., ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serkan Cengiz ise gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Serkan Cengiz'in otomobilde bir miktar uyuşturucu bulunurken, apart yapılan aramada ise pompalı tüfek ile 400 gram metamfematin ile bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Polis baskınında kardeşlerden biri intihara kalkıştı diğeri yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Polis, Buca, Güncel, Haber

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