Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Polis, bekçi ve postacılar kapıları "destek" için çalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek dağıtımı devam ediyor.

20.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:32
Polis, bekçi ve postacılar kapıları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek dağıtımı devam ediyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları destekleme amaçlı Sosyal Destek Programı'nın 2. faz yardımları polis, bekçi ve postacılar tarafından yardım alanlara hanelerinde teslim ediliyor.
Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar, yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
Edirne Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sosyal yardımdan faydalanan Nihat Fidancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çalıştığı fabrikanın işe ara verdiğini söyledi.
İki aydır işe gidemediğini anlatan Fidancı, "Oturduğum ev kira. Elektrik ve su faturalarıyla zorlanıyorduk. Allah razı olsun devletimizden." dedi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Nuri Bostancı da salgına karşı mahalle sakinlerini uyardıklarını, tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Devletimiz vatandaşlarımıza evinde imkanları sağlamaya çalışıyor. İşe gidemeyen vatandaşlarımızın evlerine kadar gidip ihtiyaçları karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Haberler
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
’Varlık sebebim’ dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca’dan yardım istedi Haberler
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi
Erdoğan’dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Haberler
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Haberler
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Haberler ›› Güncel ››Polis, bekçi ve postacılar kapıları 'destek' için çalıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Gaziantep'e farklı kentlerden gelen 482 araç 'kara liste'de - Haber 15:34: Başkan Karataş'tan Kırkpınar'a sert cevap - Haber 15:34: Tarihi Birinci Caddede yenileme çalışmaları başladı - Haber 15:34: Sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haber 15:33: Siverek'te cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 15:25: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek - Haber 14:34: Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım - Magazin 13:14: Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız - Ekonomi 11:54: Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt - Haberler 11:18: Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz - Haber