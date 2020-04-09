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Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı

Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı KOVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yasaklanan kuaför salonunda gizli müşteri alan berber işlem görürken müşterinin tıraşı yarım kaldı Bağcılar'da polis ekipleri yasağa rağmen gizlice müşteri traş eden berberi bastı.

09.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:16
Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
KOVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yasaklanan kuaför salonunda gizli müşteri alan berber işlem görürken müşterinin tıraşı yarım kaldı
İSTANBUL - Bağcılar 'da polis ekipleri yasağa rağmen gizlice müşteri traş eden berberi bastı. Ekipler berber ve müşteriye 3 bin 180'er TL ceza kesti.
Edinilen bilgilere göre; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince COVİD- 19 pandemisine yönelik alınan tedbirleri ile ilgili denetimlerine ara vermeden sürdürdü.
Salgın kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle kuaförler ve güzellik salonları da geçici bir süreyle kapatılmıştı. Kararın ardından yurdun birçok noktasında vatandaşlar gizlice tıraş olduğu ortaya çıkarken, bazı berberler salonlarının gizli gizli müşteri kabul ettiği ortaya çıktı.
Dün polis ekiplerince yapılan denetimlerde, Bağcılar Göztepe Mahallesi, Zambak Sokak üzerinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu belirlendi. Yarı açık berber salonunda 1 kişinin tıraş edildiğini gören emniyet ekipleri, içeriye baskın yaptı. Baskında polisi karşılarında gören müşteri ile berber şaşkına döndü.
Baskının ardından dükkan kapatılırken, müşteri ve berbere "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan her birine 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 6 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, Kuaför, Polis, 3. Sayfa
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