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Polis, bıçaklı kavgayı havaya ateş ederek ayırdı

Adıyaman'da iki kişinin bıçaklı kavgasını sivil polis havaya ateş ederek durdurdu.

22.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:37Polis, bıçaklı kavgayı havaya ateş ederek ayırdı
'da iki kişinin bıçaklı kavgasını sivil polis havaya ateş ederek durdurdu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında meydana geldi. Kaldırım üzerinde tartışan iki kişi daha sonra kavga etmeye başladı. Şahıslardan bir kişi cebinden çıkarttığı bıçağı diğerine sallamaya başladı. Şahıslar bıçaklı kavgasını gören ve olay yerinden geçen sivil polis şahısların kavgasını havaya ateş ederek durdurdu.

Polisin havaya ateş açmasıyla birlikte diğer vatandaşlar da kavgayı ayırdı. Daha sonra olay yerine resmi polis ekipleri çağrıldı. Yaşanan bu olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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