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Polis binlerce kaçak cep telefonu yedek parçası ele geçirdi

Denizli'de polis gerçekleştirdiği operasyonda kaçak ve yasal olmayan binlerce cep telefonu yedek parçası ile cinsel içerikli krem ve haptan oluşan ürünler ele geçirdi.

22.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:25Polis binlerce kaçak cep telefonu yedek parçası ele geçirdi
'de polis gerçekleştirdiği operasyonda kaçak ve yasal olmayan binlerce cep telefonu yedek parçası ile cinsel içerikli krem ve haptan oluşan ürünler ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 2 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Söz konusu şahısları gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda ise 62 bin adet cep telefonu tamiratında kullanıldığı değerlendirilen şarj soketi, sim kart yuvası, kart okuyucu, ekran, arka kapak, kulaklık hoparlörü gibi ürünler ile 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Bir başka adreste yapılan aramada ise kaçak ve yasal olmayan hap ile kremden oluşan 4 bin 375 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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