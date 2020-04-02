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Polis çağırarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı

İstanbul'da evinden çıkamayan 66 yaşındaki Mustafa Sezer, çağırdığı polislerin yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin lira destekte bulundu.

02.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:25
İstanbul'da evinden çıkamayan 66 yaşındaki Mustafa Sezer, çağırdığı polislerin yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin lira destekte bulundu.
Silivri'de yaşayan Mustafa Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Sezer, polisi aradı.
Çağrı üzerine eve giden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu anlatan Mustafa Sezer'in verdiği bin lirayı alıp bankadan kampanya hesabına yatırdı.
Polis ekipleri, yeniden eve giderek Sezer'e dekontu teslim etti.
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Polis çağırarak Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mustafa Sezer, Polis, Güncel

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Polis çağırarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı
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