Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis çatıda oturan gençleri drone ile uyardı

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oturan gençler, polis tarafından drone ile uyarılarak evlerine gönderildi.

13.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:02
Polis çatıda oturan gençleri drone ile uyardı
Sultanbeyli 'de bir binanın çatısında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oturan gençler, polis tarafından drone ile uyarılarak evlerine gönderildi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.
Polis ekipleri, vatandaşların ara sokaklarla çatı ve teraslarda bir araya gelerek sosyal mesafeyi ihlal etmelerini engellemek için drone denetimleri de gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında, bir binanın çatısında serdikleri battaniyenin üzerine yan yana oturarak sohbet eden 3 kişiye drone ile uyarı anonsu yapıldı. Gençler, anons sonrası malzemelerini toplayarak çatıdan inip evlerine döndü.
Kovalamaca sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı
Ayrıca, Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde seyreden ve içerisinde 4 kişi bulunan otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Uyarılara rağmen kaçan araçtakiler, kısa süreli kovalamaca sonrası Necip Fazıl Mahallesi Kurankursu Caddesi'nde otomobillerinin önü kesilerek durduruldu. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Kimlik kontrolleri yapılan kişilerden D.G'nin hakkında açılan bir dava kapsamında arandığı belirlendi. D.G. polis merkezine götürülürken, idari para cezası uygulanan diğer 3 kişi ise evlerine gönderildi.
Şüphelilerin aracının durdurulup gözaltına alınmaları ve kimlik kontrollerinin yapılması, drone kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlenen kişi, görenleri güldürdü Haberler
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlenen kişi, görenleri güldürdü
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi Haberler
Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Polis çatıda oturan gençleri drone ile uyardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:27: Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar caddelere akın etti - Haber 02:23: Gaziosmanpaşa Halkından Süleyman Soylu'ya destek - Haber 02:20: Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber 02:17: Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler hareketlendi - Haber 02:00: Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi - Haber 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin