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Polis, çiçek sözüyle genci intihardan vazgeçirdi

Antalya'da annesinin sevmediğini ve evde istemediğini öne süren zihinsel engelli genç falezlerde intihar girişiminde bulundu.

09.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:18
Polis, çiçek sözüyle genci intihardan vazgeçirdi

Antalya 'da annesinin sevmediğini ve evde istemediğini öne süren zihinsel engelli genç falezlerde intihar girişiminde bulundu. 1 saatin sonunda polis genci 'Çiçek alıp annene birlikte gideceğiz' sözüyle ikna etti.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi, Atatürk Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Annesinin kendisini sevmediğini ve evde istemediği için bunalıma girdiği iddia edilen 31 yaşındaki R.T, yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasına çıktı. Zihinsel engelli olduğu belirlenen genci gören güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi de falezler altında hazır bekledi. Güvenlik demirini aşıp kayalardan sarkan genci polis uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun süre yanına kimsenin yaklaşmasını istemeyen R.T, annesinin kendisini sevmediği ve ölmek istediğini söyledi. Zaman zaman ellerini bırakan R.T, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kardeşi ile de telefonla görüştürülen genci polis ikna etmek için büyük çaba sarf etti. R.T, polislerin, 'Çiçek alıp annenin yanına birlikte gideceğiz' sözleri üzerine bir süre ağladı. Polislerin ısrarının devam etmesi üzerine ellerini uzatan genç bulunduğu yerden alındı. R.T, polis merkezine götürülürken, falezlere geldiği bisikleti de araca alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, 3. Sayfa
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