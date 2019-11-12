Haberler » Güncel » Polis, çocuk tacizcisini yakalamak için seferber oldu - Haber

Polis, çocuk tacizcisini yakalamak için seferber oldu

Pendik'te parkta kuzeniyle oynayan 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

12.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:32Polis, çocuk tacizcisini yakalamak için seferber oldu
'te parkta kuzeniyle oynayan 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki erkek çocuğunun 22 Ekim'de kuzeniyle Kavakpınar Parkında oynarken bir kişi tarafından ormanlık alana götürülerek cinsel istismarda bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Pendik Çocuk İzleme Merkezinde mağdurun ifadesini aldı.
Kuzeni ile 22 Ekim'de dışarıda oynarken tanımadıkları bir kişinin yanlarına gelerek çalılık alana götürüp istismarda bulunduğunu anlatan çocuğun yer göstermesi üzerine polis, yaklaşık 8 kilometrelik alandaki 200 güvenlik kamerasının görüntülerini taradı.
Görüntüsüne ulaşılan şüphelinin mahalleden hiç çıkmadığının tespit edilmesi üzerine mahallede yaşayan 58 bin kişiyi incelemeye alan ekipler, 25 bin erkek şahısla ilgili detaylı çalışma yaptı.
Kamera görüntülerinden, iş yerinin duvar yüksekliğiyle şüphelinin boyu kıyaslanarak yapılan boy analizi neticesinde şüpheli sayısı 280'e indirildi.
280 kişi üzerinde yapılan birebir çalışma sonucunda polis, cinsel istismarda bulunan zanlının 42 yaşındaki A.Ç. olduğunu tespit ederek şahsı 6 Kasım'da Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:38 Muğla'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
17:32 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var"
17:37 Belçika'da Filistinli sığınmacılardan gösteri
17:36 Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı
17:36 Ankara evliliğe dair her şey bu fuarda
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:39:03