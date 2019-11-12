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8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Pendik'te 8 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çocuk tacizcisinin bulunması için 200 güvenlik kamerası incelendi, 25 bin erkek şahısla ilgili detaylı çalışma yapıldı.

12.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:15

'te parkta kuzeniyle oynayan 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

200 GÜVENLİK KAMERASI, 25 BİN ERKEK ŞAHIS İNCELENDİ

8 yaşındaki erkek çocuğunun 22 Ekim'de kuzeniyle Kavakpınar Parkında oynarken bir kişi tarafından ormanlık alana götürülerek cinsel istismarda bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Pendik Çocuk İzleme Merkezinde mağdurun ifadesini aldı.

Kuzeni ile 22 Ekim'de dışarıda oynarken tanımadıkları bir kişinin yanlarına gelerek çalılık alana götürüp istismarda bulunduğunu anlatan çocuğun yer göstermesi üzerine polis, yaklaşık 8 kilometrelik alandaki 200 güvenlik kamerasının görüntülerini taradı. Görüntüsüne ulaşılan şüphelinin mahalleden hiç çıkmadığının tespit edilmesi üzerine mahallede yaşayan 58 bin kişiyi incelemeye alan ekipler, 25 bin erkek şahısla ilgili detaylı çalışma yaptı.

ZANLI TUTUKLANDI

Kamera görüntülerinden, iş yerinin duvar yüksekliğiyle şüphelinin boyu kıyaslanarak yapılan boy analizi neticesinde şüpheli sayısı 280'e indirildi.

280 kişi üzerinde yapılan birebir çalışma sonucunda polis, cinsel istismarda bulunan zanlının 42 yaşındaki A.Ç. olduğunu tespit ederek şahsı 6 Kasım'da Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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