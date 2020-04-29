Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Polis, çocuklarının ziyaret edilmesini isteyen hükümlüyü kırmadı

Adana'da polis, mektupla talepte bulunan hükümlünün isteği üzerine, ziyaret ettiği iki çocuğuna hediyeler verdi.

29.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:41
Adana'da polis, mektupla talepte bulunan hükümlünün isteği üzerine, ziyaret ettiği iki çocuğuna hediyeler verdi.
Farklı suçlardan 26 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 yıldır Adana Kürkçüler Cezaevi'nde bulunan Y.K, İl Emniyet Müdürlüğüne mektup yazarak çocuklarının ziyaret edilmesini istedi.
Hükümlünün, kızının dondurmayı çok sevdiğini yazarak başladığı mektubunda, "Sayın müdürüm, benim adım Y.K. Ben cezaevine düşene kadar 'din cahili' olarak yaşamışım. Bu cahilliğimden bir suç işledim. Elhamdülillah yaptığım yanlışların farkına ardım. Şu anda hafızlık eğitimi alıyorum. Kendimi övmekten ve övülmekten Allah'a sığınırım. En büyük yanlışı çocuklarıma yaptım. Bana tam ihtiyaçlarının olduğu zaman cezaevindeyim. Sizlerden ricam, oğlum 16 yaşında kızım 8 yaşında. Onların yaşlarına uygun hediyeler ve bisküvi, çikolata türü bir şeyler gönderip çocuklarımı sevindirmeniz. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K'nin 16 yaşındaki oğlu M.F.K. ile 8 yaşındaki kızı B.K'nin yaşadığı merkez Seyhan ilçesindeki evlerini ziyaret etti.
Polisler, bir süre sohbet ettikleri çocuklara başta dondurma ve çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklardan B.K, mutlu olduğunu belirterek, "Teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Babamı çok seviyorum, onu çok özledim." dedi.
Annelerinin işte olması nedeniyle çocuklarla ilgilenen hala Fatma Ökmen de "Ağabeyim çok düşünceli biri. Buradayken de çocuklarına çok düşkündü. Orada da unutmadığını, unutmayacağını biliyorum ama böyle bir şey beklemiyorduk." diye konuştu. Polis, çocuklarının ziyaret edilmesini isteyen hükümlüyü kırmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Kürkçüler Cezaevi, Polis, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Canlı yayında Erdoğan’la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar Haberler
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar devam edecek Haberler
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Haberler››Güncel››Polis, çocuklarının ziyaret edilmesini isteyen hükümlüyü kırmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: İslahiye'de 27 inşaat işçisinin karantina süresi sona erdi - Haber 12:28: Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşına ulaşıldı - Haber 12:26: Siirt'te 23 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haber 12:26: YTB'den Kovid-19'la mücadelede İtalya'daki "İyilik Kervanı" projesine destek - Haber 12:24: Adana'da mücadeleye devam - Haber 11:55: Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı - Haberler 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin 11:06: Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi - Haber 10:54: İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor - Haber 10:04: Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum - Haberler