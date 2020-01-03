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Polis denetiminde sahte alkol ele geçirildi

Bayburt polisinin yılbaşı tedbirlerine yönelik içkili restoranlarda yaptığı denetimlerde, 46 şişe sahte alkollü içki, 2 şişe etil alkol, kristal anason maddesi, ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

03.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:38 Polis denetiminde sahte alkol ele geçirildi
polisinin yılbaşı tedbirlerine yönelik içkili restoranlarda yaptığı denetimlerde, 46 şişe sahte alkollü içki, 2 şişe etil alkol, kristal anason maddesi, ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren bir gazinoda denetimde bulunuldu. Gazino önünde işyerine ait araç içerisinde yapılan kontrol ve aramada TAPDK bandrollü orijinal şişelere sonradan sahte alkollü içki doldurulduğu anlaşılan muhtelif markalarda rakı, votka ve viski olmak üzere toplam 46 şişe kaçak alkollü içki ile 2 etil alkol şişesi, 2 adet plastik tüp içerisinde kristal anason maddesi, 1 adet şırınga, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 7 adet fişek ele geçirildi.

İşyeri sahibi ve işyeri çalışanlarından 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Bayburt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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