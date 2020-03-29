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Polis, dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü

Polis, dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü Ağrı'da polis, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamayan ve odunları biten yaşlı çifte odun götürdü.

29.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:00
Polis , dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü
AĞRI - Ağrı 'da polis, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamayan ve odunları biten yaşlı çifte odun götürdü.
Ağrı Merkez Alpaslan Mahallesinde eşi ile birlikte yaşayan Taceddin Daşdemir (66), 155'i arayarak ihtiyaçları için Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Gurubundan yardım istedi. Yardım isteği üzerine evine giden polislere odununun bittiğini söyleyen Daşdemir için oduncuya giden polisler, odunları alıp kendilerine teslim etti.
Odunlarını polislerden teslim alan yaşlı Daşdemir çifti, polislere teşekkür etti. Polis, dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Ağrı, Yerel

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Polis, dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü

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