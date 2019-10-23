Haberler » Güncel » Polis dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Polis dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları için uyardı.

23.10.2019 16:38Polis dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları için uyardı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde vatandaşlara broşür dağıttı.
Vatandaşlardan telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını isteyen ekipler, banka, PTT, alışveriş yerleri ve panayır alanı gibi halkın yoğun olduğu yerlerde vatandaşları sözlü olarak da uyardı.
Görevliler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü, Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:48 Cumhurbaşkanı erdoğan, bahçeli'yi ziyaret etmek için evine geldi 2
17:48 Karabük emniyet müdüründen çocuklara yaya geçidi uyarısı
17:48 İstanbul sancaktepe'de bıçakla dehşet saçan saldırgan yakalandı
17:46 Kocaeli'de "Su İzleme Günü Etkinliği"
17:45 Terörist inlerindeki görüntüler "YPG-PKK ayrımı"nı yalanlıyor
17:44 Bosna Hersek'teki göçmen krizi büyüyor
17:43 Genç futbolcu toprağa verildi
23.10.2019 17:49:23