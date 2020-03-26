Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis, dolandırılan yaşlı adamın evinde şikayet dinledi

Polis, dolandırılan yaşlı adamın evinde şikayet dinledi 65 yaş üstü kişilerin şikayet başvuruları evlerinde alınıyor Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin şikayet başvuruları evlerinde alınıyor.

26.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:51
Polis , dolandırılan yaşlı adamın evinde şikayet dinledi
65 yaş üstü kişilerin şikayet başvuruları evlerinde alınıyor
İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin şikayet başvuruları evlerinde alınıyor.
korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı. Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlıların şikayet başvuruları da evde alınmaya başladı. Arnavutköy 'de maaşının dolandırıcılar tarafından çekildiğini anlayan yaşlı bir vatandaş, polisi arayarak evde şikayet dilekçesi vermek istediğini söyledi. Şikayet üzerine söz konusu eve gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yaşlı adamın şikayetini dinledi. Adı açıklanmayan yaşlı adam, 22 Mart'ta bankaya gittiğini, bankamatikte parasının çekildiğini fark ettiğini ifade erek suç duyurusunda bulundu.
Polis, virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşın şikayetini kayda geçirerek dolandırıcılar ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, dolandırılan yaşlı adamın evinde şikayet dinledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Arnavutköy, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Polis, dolandırılan yaşlı adamın evinde şikayet dinledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polis, dolandırılan yaşlı adamın evinde şikayet dinledi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:02: Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini görüştü - Haberler 22:01: ALD Automotive'de atama - Haberler 22:01: Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı - Haberler 22:01: Volvo Cars kamyondan trene geçiyor - Haberler 22:01: Toyota Mirai ile 5 milyon kilometre - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?