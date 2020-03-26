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Polis dolandırılan yaşlı adamın şikayet başvurusunu evinde aldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin şikayet başvuruları da evlerinde alınıyor.

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
Polis dolandırılan yaşlı adamın şikayet başvurusunu evinde aldı
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin şikayet başvuruları da evlerinde alınıyor.

Korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı. Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlıların şikayet başvuruları da evde alınmaya başladı. Arnavutköy 'de maaşının dolandırıcılar tarafından çekildiğini anlayan yaşlı bir adam, polisi arayarak evde şikayet dilekçesi vermek istediğini söyledi. Şikayet üzerine söz konusu eve gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, yaşlı adamın şikayetini dinledi. Adı açıklanmayan yaşlı adam, 22 Mart'ta bankaya gittiğini, bankamatikte parasının çekildiğini fark ettiğini ifade erek suç duyurusunda bulundu.

Polis , virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşın şikayetini kayda geçirerek, dolandırıcıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Arnavutköy, Polis, 3. Sayfa

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