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Polis, drone ile vatandaşları uyarmaya devam ediyor

Polis ekipleri drone ile korona virüse karşı vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

03.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:27
Polis ekipleri drone ile korona virüse karşı vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Tarihi mekanlarda vatandaşları uyaran polis ekipleri, evde kalın çağrısında bulundu.
Korona virüs karşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile vatandaşlara evde kalın uyarılarına devam ediyor. Tarihi mekanlarda drone ile kontrol yapan ekipler ayrıca drone monte edilen termal kamera ile de vatandaşların vücut ısısını gözlemledi. Eyüpsultan'da drone ile kontrol yapan ekipler vatandaşlara, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sokağa çıkmanız gerektiği takdirde lütfen yakın temastan kaçınalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" mesajını anons etti.
(İHA)
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Polis, drone ile vatandaşları uyarmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel

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Polis, drone ile vatandaşları uyarmaya devam ediyor
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