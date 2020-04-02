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Polis, durdurdukları araçlardakilere neden dışarı çıktıklarını sordu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilere neden dışarı çıktıklarını sorarak, evlerine dönmeleri konusunda uyarıda bulundu.

02.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:49
Polis, durdurdukları araçlardakilere neden dışarı çıktıklarını sordu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilere neden dışarı çıktıklarını sorarak, evlerine dönmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek noktalarından biri olan Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde uygulama yaptı. Polis , durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Ekipler ayrıca sürücü ve yolculara koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, neden dışarı çıktıklarını sordu. Polis, kontrollerin ardından araçtakileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Polis, şehre giriş noktalarındaki kontrollerinde 3 bin 181 aracı sorgulayarak, 5 bin 68 kişinin de ateşini ölçtü. Bazı sürücülere araçlarındaki çeşitli eksiklikler nedeniyle idari para cezası kesildi. Devriye ekipler ise anonslarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ekipler özellikle şehir içi yolcu minibüslerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Polis, Güncel
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