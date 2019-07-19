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Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

ABD'de polis tarafından durdurulan bir sürucü, polisin 'otomobilden in' talimatına uymayarak kaçmaya çalıştı.

19.07.2019 12:41 Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi
ABD'de polis tarafından durdurulan bir sürucü, polisin 'otomobilden in' talimatına uymayarak kaçmaya çalıştı. Son anda emniyet kemerini tutan polis, ciple beraber sürüklendi.
Olay, Florida eyaletine bağlı Seminole County bölgesinde meydana geldi. Rocky Rudolph (38) isimli sürücü, cipinin cam filminin normal seviyesinden koyu olduğu gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.
Rudolph'u durduran polis, daha sonra cipten esrar kokusu aldığını söyleyerek, adama motoru durdurmasını, ellerini kaldırarak cipten inmesini söyledi. Polisin talimatlarına uymayan adam, içtiği şeyin esrar olmadığını söyledi. Ardından şüpheli, gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak polis memuru, cipteki emniyet kemerinden tutarak şüphelinin kaçmasını engellemeye çalıştı ve silahını da şüpheliye doğrulttu. Yaşanan arbede anında polisin, şüpheliye ateş açtığı da görüldü. Emniyet kemerinden tutarak cipe asılı kalan polis, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yolun kenarına düştü.
Yerel medya, şüphelinin arbede sırasında polis tarafından bacağından vurulduğunu, yaklaşık 8 saat sonra yakalandığını duyurdu. Rudolph'a ait cipte silah bulunduğu da bildirildi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Polis, Dünya

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