Haberler » Güncel » Polis Eğitim Merkezi Müdürü Emir, görevine başladı

Polis Eğitim Merkezi Müdürü Emir, görevine başladı

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atanan emniyet müdürü Muhittin İlker Emir görevine başladı.

06.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:07 Polis Eğitim Merkezi Müdürü Emir, görevine başladı
Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atanan emniyet müdürü Muhittin İlker Emir görevine başladı.

Daha önce Elazığ'da İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, geçtiğimiz hafta Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atandı. Emniyet müdürü Emir, bugün görevine başlamasının ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

Vali Kaldırım, ziyarette Emir'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:42   Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
00:41   Burdur ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-ek
00:38   Kolombiya'nın FARC muhaliflerini bombardımanında çocuklar da ölmüş
00:37   Anneden kask takmayan oğluna "polise yakalatmalı" doğum günü sürprizi
00:37   3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:43:12