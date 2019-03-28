Polis Ekibi, Radardan Gördükleri Çocuğa Müdahale Edip Kazayı Önledi

Kaynak: AA

Malatya'da aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğu radar kamerasından fark eden trafik polisleri, olası kazayı önledi.Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Çevre Yolu Çöşnük Kavşağı'nda radar uygulaması yapan Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aniden radar ekranında beliren çocuğun, birkaç saniye sonra da kaldırımdan yola inip arkasından gelen araçları fark etmeden hızla yolun ortasına kadar ilerlediğini gördü.Polis ekipleri yaklaşık 20 metre uzaklıktaki çocuğu tehlikeden korumak için araçtan inerken, sürücüler de ikaz üzerine yavaşlayarak araçlarını durdu. Daha sonra polis, çocuğu kaldırıma yönlendirerek olası kazayı önledi.Kameraya yansıdıRadar kamerasına yansıyan görüntülerde, 6 yaşında olduğu öğrenilen çocuk 3 şeritli yolda, hızlı akan trafikte araçların önüne kontrolsüz şekilde çıkıyor.Çocuğu gören otomobil sürücülerinin yavaşlayarak durduğu görüntülerde, uygulama yapan ekiplerin ise koşarak çocuğu kaldırıma yönlendirmesi yer alıyor.