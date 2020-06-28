Polis ekipleri 2 günde 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, 2 günde çeşitli nedenlerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan 35 öğrenciyi okula yetiştirdi.

28.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:26
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, 2 günde çeşitli nedenlerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan 35 öğrenciyi okula yetiştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün bütün birimleri YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu. Ekipler, hem okullardaki polislerin hem de 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan öğrencilerin yardım çağrısına karşılık verdi.
Bazı öğrenciler yanlış okula gittiğini, bazıları da kimliğini unuttuğunu belirterek destek istedi. Polis ekipleri, kimliğinde fotoğraf olmayan ya da kimliğini kaybeden öğrenciler için harekete geçerek İlçe Nüfus Müdürlüğünde kimliklerinin çıkarılmasını sağladı.
Kimliğini düşüren bir öğrencinin yardımına da koşan ekipler, önce ailesine sonra da sınava girdiği okulda öğrenciyi anons ettirerek ulaşıp kimliğini teslim etti.
Dün ve bugün 35 öğrenciyi sınava yetiştiren polislere, öğrenci ve vatandaşlar teşekkür etti. Polis ekipleri 2 günde 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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