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Polis ekipleri anons yapmaya başladı: "Evde kalın"

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ardından yetkililerin "evde kalın" uyarılarına rağmen insanlar sokaklara çıkmaya devam ediyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Polis ekipleri anons yapmaya başladı:
Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ardından yetkililerin "evde kalın" uyarılarına rağmen insanlar sokaklara çıkmaya devam ediyor. Ardahan Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmaması konusunda anonsla uyarı yaptı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılıp, sokağa çıkmaları yasaklanırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyarı anonsu yaparak evde kalmaları istendi.

Emniyet aracından, "Korona virüs salgınının ilimizde yayılmasını ve sevdiklerimizin hayatını tehdit etmesini engellemenin tek yolu mecbur kalmadıkça evlerinizde kalmaktan geçmektedir. Yapılan bütün uyarılara rağmen gençler başta olmak üzere bazı vatandaşlarımızın işleri olmadığı halde dışarıda oldukları görülmektedir. Hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için lütfen duyarlı davranıp bugünleri evimizde geçirelim. Bunu hep birlikte başaracağız" şeklinde anons yapıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, 3. Sayfa

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