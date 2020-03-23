Polis ekipleri banka önünde bekleyenleri uyardı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Banka önlerindeki kalabalık

-Polisin banka kuyruğunda bekleyenleri uyarması

-Çarşıdaki kalabalık

-Polisin anons ederek uyarı yapması (polis kamerası) Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların müşterileri tek tek içeri alması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Trabzon Bulvarı'ndaki banka önlerindeki kuyruklar nedeniyle polis ekipleri vatandaşları aralarında 1 metre mesafe bırakmaları konusunda uyardı.

Bu arada ekipler sokağa çıktığı gözlenen bazı 65 yaş üstü vatandaşların evlerine dönmesi için de ekip araçlarından "Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için evlerinize dönmenizi tavsiye ediyoruz." anonsu yaptı.

Kaynak: AA

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