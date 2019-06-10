Polis ekipleri çocuklara "seyahat karnesi" verdi

Kastamonu
'nun Abana
ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, çocuklara "seyahat karnesi" dağıttı.
Karayolları bölgesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücülere İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum Projesi" hakkında bilgiler aktaran polis ekipleri, çocuklara da karneleri takdim etti.
Çocuklardan sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını gözlemleyerek karneye not vermesini isteyen ekipler, projenin can ve mal güvenliği açısından önemine değindi.
Ekipler, 20 Haziran'a kadar sosyal medyada paylaşılacak karnelerin Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından değerlendirileceğine dikkati çekerek, çocukların ödüllendirileceğini aktardı.
Kaynak: AA
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