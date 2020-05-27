Polis ekipleri, çocukları hem uyardı hem eğlenceli vakit geçirdi

Trabzon'da polis ekipleri, oyun parkına giderek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına kısmi serbesti tanınan 14 yaş ve altı çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

27.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:10
Trabzon'da polis ekipleri, oyun parkına giderek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkmalarına kısmi serbesti tanınan 14 yaş ve altı çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle çocuklar, park ve bahçeleri doldurdu.
Çeşitli tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyun parkına giderek, Kovid-19 salgınıyla ilgili uyardıkları çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadı.
Salıncakta salladıkları çocuklarla tahterevallide de vakit geçiren polisler, aileleri de bilgilendirdi.
Çocuklarla top oynayan polisler, maske ve boyama kitabı da dağıttı. Polis ekipleri, çocukları hem uyardı hem eğlenceli vakit geçirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Polis, Güncel, Haber

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