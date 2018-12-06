Polis Ekipleri Dolandırıcılara Göz Açtırmıyor: 2 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce
'de telefonla kendini polis olarak tanıtarak ve Akçakoca
ilçesinde iki vatandaşı dolandırmak suretiyle 80 bin 500 TL ve 5 bin euro para alan şahıs ve ona yardım eden 2 zanlı yakalandı.
Telefonla kendisini polis olarak tanıtan kişilerin müştekileri araması ve yönlendirmeleriyle Akçakoca ilçesinde 2 ayrı müştekiden toplamda 80 bin 500 TL ve 5 bin euro parayı alan ve Düzce il merkezinde aynı şekilde bir müştekiden para almaya çalışan şüpheli F.H.Ö., yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Olaylarda bu zanlıyla birlikte hareket ettiği tespit edilen S.T. ve Ü.Ç. isimli şahıslara da yönelik yapılan operasyonda, İstanbul
'daki S.T. yakalanırken, F.H.Ö. ve S.T. adli mercilerce tutuklandı.
"112 acil çağrı merkezini arayın"
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamak için; Polis
, Jandarma
, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını katiyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 112 acil çağrı merkezi hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE
Düzce,Polis
06 Aralık 2018 Perşembe 16:10