Polis ekipleri Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileleri yalnız bırakmadı
Polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete gelen aileleri yalnız bırakmadı.
25.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:40
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dün Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileleri yalnız bırakmadı. Şehitlerin kabri başında Kuran-i Kerim Tilaveti ve Yasin-i Şerif okundu. Ardından polis ekipleri, izin ile şehitliğe gelen ailelerin bayramını kutlayarak, çikolata ve gül suyu ikram etti. Şehitlerin kabirleri de gül suyu ile yıkandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Polis, Güncel, Haber