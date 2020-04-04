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Polis ekipleri, hazırladıkları videoyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan videoda polis memurları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

04.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:50
Polis ekipleri, hazırladıkları videoyla vatandaşlara
Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan videoda polis memurları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü, salgının yayılmasının önlenmesi için "Sizin için varız. Evde kal Karabük" sloganıyla video hazırladı.
Videoda, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi, uygulama noktaları, sokak ve caddelerde vatandaşlara "evlerinde kalmaları" çağrısı yapan polisler, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyulmasını istedi.
Polisler, videoda şunları dile getirdi:
"Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Yetkili mercilerimizin açıklamaları dışında paylaşımlara itibar etmeyelim. Biz sizin için sokaktayız, siz bizim için evde kalın. Evde hayat var. Karabük Emniyet Müdürlüğü. Evde kal Karabük."
Video, Karabük Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturulması için sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Polis, Güncel
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