Polis ekipleri kablo hırsızlarını suçüstü yakalandı

Eskişehir
'de, bir iş yerinden 100 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakandı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Eskişehir- Bursa
karayolunda bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendirerek çalışmalara başladı. Bahsi geçen iş yerinden yaklaşık 100 bin lira değerinde kablo çaldıkları iddia edilen şüpheli C.D. ile Y.C., polis ekiplerice suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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