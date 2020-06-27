Polis ekipleri, kimliğini unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu

Van'ın Tuşba ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin uygulanacağı 1. oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini unutan görme engelli öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti.

27.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:57
Van'ın Tuşba ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin uygulanacağı 1. oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini unutan görme engelli öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti.
YKS Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumuna girmek için ilçedeki Şehit Kemal Görgülü İlkokuluna gelen görme engelli Yusuf Kaçmaz, okula gireceği sırada kimliğini evde unuttuğunu fark etti.
Okulda görevli polislere durumu anlatıp yardım isteyen Yılmaz'ın evine giden ekipler, kimliğini getirerek zamanında sınava girmesini sağladı.
Sınavın ardından da ekiplerce okuldan alınarak evine bırakılan Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecandan kimliğini unuttuğunu fakat polis ekiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.
Sınav başlamadan kimliğinin kendisine ulaştırıldığını anlatan Kaçmaz, "Okula geldiğimde kimliğimi unuttuğumu fark ettim. Umudumu kestim açıkçası çünkü az bir süre kalmıştı. Polislerden yardım istedim. Çok geçmeden kimliğimi yetiştirdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.
Edremit ilçesinde de sınav için yanlış okula giden Eylem Özaslan, polis aracıyla sınava gireceği merkeze yetiştirildi. Polis ekipleri, kimliğini unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Tuşba, Van, Güncel, Haber

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