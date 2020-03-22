Polis ekipleri koronavirüsle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor
Artvin'de polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında broşür dağıtıldı.
22.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:06
Artvin 'de polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında broşür dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 'de de görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında halkı bilinçlendirme adına broşür dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, uygulama kapsamında Artvin il merkezi polis uygulama noktası, Sarp Kara Hudut Kapısı pasaport kontrol noktaları, Artvin-Rize il sınırı polis uygulama noktası ile vatandaşların sıklıkla kullandığı, benzin istasyonları, terminaller gibi yerlerde Kovid-19 salgını hakkında bilgilendirici afişler asıldığı, vatandaş ve sürücülere ise broşür verildiği kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 'de de görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında halkı bilinçlendirme adına broşür dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, uygulama kapsamında Artvin il merkezi polis uygulama noktası, Sarp Kara Hudut Kapısı pasaport kontrol noktaları, Artvin-Rize il sınırı polis uygulama noktası ile vatandaşların sıklıkla kullandığı, benzin istasyonları, terminaller gibi yerlerde Kovid-19 salgını hakkında bilgilendirici afişler asıldığı, vatandaş ve sürücülere ise broşür verildiği kaydedildi.
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Kaynak: AA