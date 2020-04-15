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Polis ekipleri minik kardeşlerin talebini geri çevirmedi

Polis ekipleri minik kardeşlerin talebini geri çevirmedi Minik kardeşler polisten istedikleri oyuncaklara kavuştu Vefa Destek Grubu gönüllere dokunuyor Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları sırasında polis ekiplerini görerek oyuncak...

15.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:12
Polis ekipleri minik kardeşlerin talebini geri çevirmedi
Minik kardeşler polisten istedikleri oyuncaklara kavuştu
Vefa Destek Grubu gönüllere dokunuyor
VAN - Van 'da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları sırasında polis ekiplerini görerek oyuncak isteyen Caner ve Taner isimli minik kardeşler, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı kişilerin de her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Türkiye geneli valilikler, büyükşehir belediyeleri, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, sağlık müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılar kapsamında hazırlanan ihtiyaç paketleri sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'nde ikamet eden Maşallah ve Nesibe Çığci çiftinin Caner ve Taner isimli çocukları, vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde sokakta yardım çalışması yapan polis ekiplerini görerek oyuncak istedi. Çocukların talebini karşılamak için harekete geçen ekipler, bir mağazadan aldıkları oyuncakların teslimi için minik kardeşlerin evine gitti. Polislerin ellerinde talep ettikleri oyuncakları gören minik kardeşler sevince boğuldu.
"Polisler bizi kırmadı"
Mahallelerinde çalışma yapan polislerden oyuncak istediklerini ifade eden minik kardeşler, kendilerini kırmayarak oyuncak getiren ekiplere teşekkür etti.
"Devlet olmasa yaşanamaz"
Çocukların polislerin oyuncak dağıttığı görüntüleri televizyonda gördüklerini ve bunun için de önlerine ilk çıkan polislerden oyuncak istediklerini dile getiren anne Nesibe Çığci ise oyuncaklarına kavuşan çocuklarının çok mutlu olduğunu söyledi.
"Devlet olmasa yaşanamaz" diyen baba Maşallah Çığci de, taleplerini karşılayan ekiplere teşekkür etti. Polis ekipleri minik kardeşlerin talebini geri çevirmedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Polis, Van, Genel
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